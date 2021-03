Nieuwe Nederlandse gezichten in Europees Parlement

De Nederlandse afvaardiging in het Europees Parlement krijgt twee nieuwe leden door het vertrek van Kati Piri (PvdA) en Derk Jan Eppink (JA21) naar de Tweede Kamer. Hun beoogde opvolgers zijn respectievelijk Thijs Reuten en Michiel Hoogeveen.

Piri en Eppink zijn woensdag in de Tweede Kamer geïnstalleerd, maar de nieuwe Europarlementariërs moeten volgens een woordvoerder nog enkele weken wachten. Eerst moet het EU-parlement formeel op de hoogte worden gesteld van de namen van de nieuwkomers. Officieel is FvD-leider Thierry Baudet eerste keuze om Eppink op te volgen maar hij is inmiddels ook in de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Hoogeveen is dan aan de beurt. Een echte beëdiging is er voor de EP-ers niet bij, ze zullen tijdens de plenaire zitting door de voorzitter worden ‘verwelkomd’.

Thijs Reuten was tot mei 2018 acht jaar lang bestuurder in Amsterdam-Oost en daarvoor jarenlang voor de PvdA lid van de gemeenteraad van Amsterdam. Hij was eerder drie jaar politiek adviseur van Frans Timmermans, de huidige vicevoorzitter van de Europese Commissie, op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en daardoor niet onbekend met buitenlands beleid en Europa.

Michiel Hoogeveen was als adviseur van Eppink sinds 2019 al bekend met het Europees Parlement. Eppink en Hoogeveen stapten in december op bij Forum voor Democratie, de hele delegatie sloot zich aan bij de nieuwe partij JA21.

Nederland heeft 29 van de 705 zetels in het EU-parlement dat officieel zetelt in het Franse Straatsburg maar daar al vanwege de pandemie ruim een jaar niet meer plenair is bijeengekomen.