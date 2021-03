Stuk verkenning: VVD vindt klimaat en migratie ‘spannend’ met D66

De grootste regeringspartij VVD vindt de aanpak van klimaatverandering, het stikstofprobleem en het maken van asielbeleid “spannende onderwerpen” met D66. Dat staat in een stuk dat oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma op last van de Kamer openbaar hebben gemaakt. Voor de VVD blijkt het verkleinen van de veestapel, een belangrijk punt voor D66, wel een “consequentie”.

De VVD en D66 zijn na de verkiezingen de twee grootste partijen, en lijken op elkaar aangewezen in de verkenning en de kabinetsformatie. PVV-leider Geert Wilders vroeg voor het debat om alle stukken uit de verkenningsfase. Het gaat om stukken die horen bij het memo waarin de naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt werd genoemd.

Naast losse opmerkingen over de houdingen van verschillende partijen ten opzichte van een nieuw te vormen kabinet, zat bij de stukken ook een overzicht van onderwerpen en enkele aantekeningen per partij. Waar D66 en VVD elkaar op het gebied van economie “helemaal kunnen vinden”, liggen de twee liberale partijen op andere thema’s verder uit elkaar. Bij stikstof, klimaat en migratie staat in het overzicht onder het kopje ‘VVD’ “spannend onderwerp met D66”. D66 noemt dat laatste onderwerp ook “gevoeliger”.

De aanpak van de klimaatverandering is voor die partij een “a-onderwerp”, zo valt te lezen. “Moet sowieso gebeuren”, merken de verkenners bij D66 op over klimaat.

Bij de VVD is onder het kopje stikstof opgemerkt dat de halvering van de veestapel “geen doel” is voor die partij, “maar minder vee wel consequentie”. De aanpak van de stikstofcrisis zal ook voor een volgend kabinet belangrijk zijn om genoeg huizen te bouwen, ondanks de recent aangenomen stikstofwet. D66 pleit er al lang voor de veestapel te halveren, een omstreden standpunt in de oude coalitie. Toch lijkt de VVD een inkrimping van de veestapel onvermijdelijk te vinden, hoewel de partij eerder nog zei dat het stikstofprobleem ook door groene innovaties kan worden opgelost.