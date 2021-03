Omtzigt: notitie affront tegen kiezer, er wordt iets verborgen

De gewraakte notitie van de verkenners waarin de naam van CDA’er Pieter Omtzigt werd genoemd was een belediging van “de Nederlandse kiezer”. Dat zei het CDA-Kamerlid woensdag in de Tweede Kamer, waar hij is voor de beëdiging van het nieuwe parlement. Hij denkt dat er “iets verborgen wordt gehouden”.

De notitie werd vorige week donderdag gefotografeerd, toen verkenner Kajsa Ollongren ermee over het Binnenhof liep. Bij Omtzigts naam stonden de woorden ‘functie elders’, wat doet vermoeden dat er werd nagedacht over een manier om van het kritische Kamerlid af te komen.

Omtzigt had verwacht dat de verkenners binnen 24 uur openheid van zaken zouden hebben gegeven, zegt hij nu, maar dat is uitgebleven. De verkenners trokken deze week het boetekleed aan en zeggen dat geen van de fractievoorzitters met wie ze spraken Omtzigt heeft genoemd. Maar daar nemen veel partijen, en ook Omtzigt, geen genoegen mee.

“Het feit dat we nu zeven dagen verder zijn betekent dat er wat verborgen wordt gehouden. Er is hier geen spooktypemachine in Den Haag. Er is iemand die getikt heeft: positie Omtzigt functie elders. Dat hoort niet. Dat heeft ook een effect op de persoonlijke verhoudingen tussen mij en de twee mensen die als verkenners zijn aangesteld.”

De Kamer praat later woensdag met Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma over de kwestie. “Ik ga niet speculeren over wat er is gebeurd, dat komt in het debat”, aldus Omtzigt. “Ze zijn verplicht aan Nederland om mede te delen wat er is gebeurd.”

“Het bizarre is dat het allemaal over mijn persoon gaat”, vindt Omtzigt. “Het kabinet is afgetreden om het kinderopvangtoeslagschandaal. Maar het is ook afgetreden omdat het vier jaar tegen mij gelogen heeft.” Hij merkt op dat premier Mark Rutte in de nasleep van de affaire meer openheid heeft beloofd. “Dit is ook een test of er meer openheid komt.”