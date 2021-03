Hoekstra wil één verkenner met afstand tot politieke partijen

Er moet één verkenner komen met meer afstand tot de politieke partijen, vindt CDA-leider Wopke Hoekstra. Dat zei hij woensdag voor het debat over de opzienbarende notities van oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma. In de notities wordt onder meer gerept van een ‘functie elders’ voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ook staat er dat de linkse partijen elkaar ‘niet echt’ vasthouden.

Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66), allebei lid van het huidige demissionaire kabinet, pakten de verkenners-functie vorige week op. Sommige partijen willen andere spelregels voor die taak, zoals een betere omschrijving. De PvdA vindt het beter om voortaan verkenners aan te wijzen die wat verder van de partijen afstaan. Fractievoorzitter Lilianne Ploumen zei geen vertrouwen meer t hebben in het verkenningsproces, dat volgens haar “in chaos” was ontaard.

Ook de ChristenUnie vindt het een goed idee als een verkenner meer afstand tot de partijen heeft. Partijleider Gert-Jan Segers ziet dat vooral als een optie voor de volgende keer, zei hij. “Ik diskwalificeer niet de huidige verkenners want die zijn gevraagd, die gaan aan de slag.”

D66-voorvrouw Sigrid Kaag sprak haar steun uit voor de nieuwe verkenners. Wel wil de bewindsvrouw goed luisteren of er nog genoeg draagvlak in de Kamer is voor Van Ark en Koolmees.