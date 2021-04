Het debat donderdag in de Tweede Kamer over de mislukte formatieverkenning door Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) begint om 12.00 uur. Aanvankelijk zou de Kamer al kort na 11.00 uur bijeenkomen om zich over “de ontstane situatie” te buigen. Maar de documenten die aan de huidige verkenners zijn gevraagd, zijn er nog altijd niet.