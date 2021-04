Hoekstra: niet te zeggen hoelang vertrouwen herstellen gaat duren

CDA-leider Wopke Hoekstra durft niet te zeggen hoelang het gaat duren om het vertrouwen tussen de politieke partijen te herstellen. Dat zei hij na afloop van zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink.

Het formatieproces zit vast sinds een notitie van de verkenners op een foto van het ANP was vastgelegd, waarin de naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt werd genoemd. Het vertrouwen werd daarmee beschadigd “en dat is acht dagen later niet opeens opgelost”, aldus Hoekstra. Hoe het daar nu mee staat, liet hij in het midden. “Het heeft niet zoveel zin om u per dagdeel te vertellen hoe het met het vertrouwen staat”, zei hij tegen de pers.

Het is belangrijk dat de Tweede Kamer Tjeenk Willink drie weken de tijd heeft gegeven voor zijn taak. In de komende weken is het “cruciaal dat er een begin wordt gemaakt met het herstellen van de onderlinge verhoudingen”, aldus Hoekstra.