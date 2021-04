Janssen: Momenteel geen duidelijk verband vaccin en bloedklachten

Er is “momenteel geen duidelijk oorzakelijk verband” tussen bloedklachten, waarvan één met dodelijke afloop, en het coronavaccin van Janssen. Dat zegt een woordvoerster van de Nederlandse farmaceut.

Vrijdag werd bekend dat iemand die het middel van Janssen heeft ontvangen daarna last kreeg van dezelfde bloedklachten die voorkomen bij het vaccin van AstraZeneca en is overleden. In totaal zijn nu vier meldingen bekend van mensen die na toediening van het Janssen-vaccin last kregen van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie).

“De veiligheid en het welzijn van de mensen die onze producten gebruiken, zijn onze eerste prioriteit”, reageert het bedrijf verder. “We delen alle meldingen van ongewenste gebeurtenissen bij personen die ons Covid-19-vaccin ontvangen, samen met onze beoordeling van deze meldingen, met de gezondheidsautoriteiten in overeenstemming met de regelgeving”, aldus de farmaceut.

“Onze nauwgezette opvolging van bijwerkingen heeft een klein aantal zeer zeldzame gebeurtenissen na vaccinatie aan het licht gebracht”, meldt het bedrijf. Het blijft “nauw samenwerken met experts en registratie autoriteiten om de gegevens te beoordelen”. Het wil er ook voor zorgen dat “in het geval van een zeer zeldzame ziekte, passende maatregelen kunnen worden genomen voor een snelle diagnose en behandeling”.

Belangrijk is dat ontvangers van een coronavaccin onmiddellijk medische hulp zoeken als ze last krijgen van kortademigheid, pijn op de borst, zwelling in het been, aanhoudende buikpijn, neurologische symptomen waaronder ernstige en aanhoudende hoofdpijn of wazig zien, kleine bloedvlekjes onder de huid buiten de injectieplaats en overmatige of gemakkelijke blauwe plekken, zo benadrukt de farmaceut.