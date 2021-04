Kaag: D66 nam voortouw in formatie, maar het is teamsport

Partijleider Sigrid Kaag vindt dat haar partij D66 het voortouw heeft genomen in de formatie, onder meer door Herman Tjeenk Willink als informateur voor te dragen. Maar het is volgens haar niet zo dat verder initiatief alleen aan D66 is. De SP vindt dat de bal nu toch echt bij Kaag ligt, maar daar gaat ze niet in mee. “Ik voel me verantwoordelijk, maar we spelen een teamspel hier, ik speel geen solotennis.”

Kaag zei eerder dat het niet meer aan de VVD is om het voortouw te nemen in de formatie, nadat VVD-leider Rutte eerder had ontkend over Pieter Omtzigt gesproken te hebben met de toenmalige verkenners, maar dat later toch bleek te hebben gedaan. Ze kwam met een breed ondersteunde motie van afkeuring daarover en zei dat ze zelf zou aftreden als ze in Ruttes schoenen had gestaan.

De D66-leider herhaalde vrijdag dat zij een ander mens is dan Rutte en niet voor hem kan kiezen om al dan niet af te treden. Ze wil nu vooral dat politici “zich op een beschaafde manier tot elkaar kunnen verhouden, want dat is nodig voor de transformatie van Nederland”.

Met Tjeenk Willink sprak ze over het herstellen van vertrouwen tussen partijen onderling. “We staan nu op punt nul om het vertrouwen in de politiek en het vertrouwen onderling weer te herstellen.” Het was volgens Kaag een prettig gesprek. “Hij heeft veel ervaring en is wijs.”

Het ging volgens haar niet alleen over het herstel van vertrouwen maar ook over de inhoud. Zo hebben ze gesproken over hoe Nederland uit de coronacrisis kan komen en over kansenongelijkheid en klimaat.