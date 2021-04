Vorige week recordaantal mensen gevaccineerd

In de week tot en met afgelopen zondag zijn 485.434 mensen in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat is bijna evenveel als in de twee voorgaande weken bij elkaar. Nog nooit zijn er in één week zo veel mensen geprikt. Het ministerie van Volksgezondheid had voorspeld die week zo’n 500.000 prikken te zullen zetten. Minister Hugo de Jonge werd later iets voorzichtiger en hoopte daarbij in de buurt te komen.

Tussen maandag 29 maart en zondag 4 april kregen 369.072 mensen een eerste prik en 116.362 mensen een herhaalprik. In totaal hebben nu iets meer dan 2 miljoen mensen een eerste dosis toegediend gekregen. Van hen hebben ruim 800.000 ook de tweede inenting achter de rug, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vrijdag de vaccinatiecijfers naar buiten gebracht. Het instituut zou daar eigenlijk op dinsdag mee komen, maar door technische problemen liep dat vertraging op.