Hamer (SER): we kunnen niet wachten op herstelplan kabinet

De valse start van de kabinetsformatie mag niet betekenen dat het nog lang duurt voordat er een herstelplan ligt voor de economie. Dat zei de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Mariëtte Hamer voor haar bezoek aan informateur Herman Tjeenk Willink. “We kunnen ons niet permitteren om te wachten”, aldus Hamer. “Er moet nu echt een herstelplan komen.”

Tjeenk Willink nodigde Hamer uit om te praten over de economie en het herstel van de coronacrisis. In de SER waar Hamer voorzitter van is zitten vertegenwoordigers van zowel werknemers als werkgevers. Het is de belangrijkste adviesraad van het kabinet op het gebied van sociaaleconomische vraagstukken.

De informateur moet kijken of er een kabinet gevormd kan worden, ondanks de spanningen door de geklapte verkenning. Het onderlinge wantrouwen tussen politieke partijen is voor de SER-voorzitter “natuurlijk” reden tot zorg, omdat de problemen van ondernemers, werknemers en kwetsbare mensen in de samenleving om “urgentie” vragen. In vrijwel alle sectoren leven grote zorgen, en “er moet meer zekerheid komen”.

“De SER heeft heel veel zorgen over het herstel van de economie en over de onzekerheid voor werkgevers en werknemers”, zegt Hamer. Belangrijk onderdeel van het economisch herstelplan is volgens haar dat de overheid “investerend de crisis uit moet komen”. Hamer ziet dat “de onzekerheid die achter de optimistische statistieken schuilgaat, groter is dan nu lijkt”.