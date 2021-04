Broekers: situaties zoals Tina en Jacob blijven individuele zaken

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie is niet van plan een verblijfsvergunning te verstrekken aan alle asielzoekers uit Syrië die een Armeens paspoort hebben of hadden, terwijl ze geen enkele band hebben met dat land. De SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie dringen daar wel op aan. Volgens Jasper van Dijk van de SP gaat het om ongeveer 25 zaken.

Aanleiding voor het verzoek aan het kabinet is de ophef rond de 13-jarige asielzoeker Jacob en zijn moeder Tina, die zouden worden uitgezet maar nu toch in Nederland mogen blijven. Toen zij in 2015 uit Syrië vluchtten, vroeg de moeder met een beroep op verre voorouders een Armeens paspoort aan. Daarmee zouden ze makkelijker naar Europa kunnen reizen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND zag haar dan ook als Armeens en Armenië geldt als een veilig land. Hun advocaat maakte dinsdag bekend dat de IND nu alsnog vindt dat er geen band is met Armenië, zodat ze mogen blijven.

Maar de staatssecretaris wil niet categorisch toezeggen dat asielzoekers uit Syrië of een ander land met een Armeens paspoort, ook in Nederland mogen blijven. Ze benadrukt dat de IND alle asielaanvragen individueel blijft beoordelen.

Daarnaast wil de Kamer dat ongeveer 10.000 mensen die in 2007 in aanmerking kwamen voor een generaal pardon nu eindelijk genaturaliseerd worden. Tot nu toe is dat niet gebeurd, omdat zij bijvoorbeeld geen documenten konden overleggen over hun geboorte. Ze worden daardoor belemmerd in mogelijkheden voor werk en wonen en zijn al jarenlang “tweederangsburgers”, vindt de Kamer.

Een motie van SP en CDA om deze belemmeringen weg te nemen, werd in februari ruim aangenomen door de Tweede Kamer. Woensdag diende de SP een nieuwe motie in die ertoe moet leiden dat de vorige wordt uitgevoerd.

Toch wil Broekers “er niet blindelings op ingaan” en ze zal nog eens laten onderzoeken wat precies de belemmeringen zijn. Maar volgens de SP en het CDA is er al lang genoeg bekend over de obstakels voor deze mensen om documenten te krijgen in hun thuisland. Ze willen geen nieuw onderzoek.

Dinsdag stemt de Kamer over de moties.