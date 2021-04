RIVM meldt 8530 nieuwe besmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 8530 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 1682 meer dan dinsdag, toen 6848 positieve tests werden gemeld. Aanvankelijk berichtte het RIVM dinsdag 6871 over nieuwe gevallen, maar dat aantal werd iets naar beneden bijgesteld.

Het aantal coronagevallen is op woensdagen vaak wat hoger dan op andere dagen. Het nieuw gemelde aantal is lastig te vergelijken met dezelfde dag een week geleden. Toen werden 5456 gemeld, maar dat lage aantal kwam door een technische storing bij de GGD’en. De volgende dag werden de niet doorgegeven gevallen alsnog gemeld.

Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 57.003 positieve testresultaten geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 8143 nieuwe gevallen per dag.

In het afgelopen etmaal zijn 18 aan corona gerelateerde sterfgevallen gemeld. Het betekent niet per se dat deze patiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas een tijdje later geregistreerd.

Rotterdam telde het hoogste aantal postitieve testen (380), gevolgd door Den Haag (329) en Amsterdam (322 nieuwe gevallen). Tilburg en Utrecht telden respectievelijk 170 en 152 nieuwe besmettingen.