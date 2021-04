Minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen woensdag iets gedaald. In totaal zijn nu 2614 patiënten met Covid-19 opgenomen, 39 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van deze mensen liggen er 822 op de intensive care, één minder dan de voorgaande dag. Het is wel de vijfde dag op rij dat er meer dan 800 Covid-patiënten op de ic’s liggen.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten af met 38 tot 1792.

De afgelopen dagen werden er telkens meer patiënten opgenomen. Zondag, maandag en dinsdag kwamen er respectievelijk 50, 66 en 109 coronapatiënten bij in de ziekenhuizen.

Volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is de druk op de intensive cares onverminderd hoog. Daarom kijken ziekenhuizen naar allerhande opties om patiënten die geen acute zorg hebben weg te houden van de ic’s, aldus een woordvoerster. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat patiënten die normaal na een operatie naar een ic gaan nu worden opgevangen op de uitslaapkamer. Ook kunnen geplande operaties worden uitgesteld.

‘Code zwart’, waarbij alle ic-bedden vol liggen, is volgens de woordvoerster nog niet aanstaande. “En we hopen dat dat ook niet gaat gebeuren.”

Het LCPS stelt in een toelichting op de cijfers dat “we op een ontzettend hoog niveau zitten” qua instroom van patiënten en bezetting van bedden. “Op de ic zien we een stijgende trend in de bezetting. De komende weken blijft patiëntenspreiding daarom noodzakelijk om de zorgdruk gelijk over het land te verdelen.”

De afgelopen 24 uur zijn 25 mensen overgebracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land, van wie zes ic-patiënten.