‘Mantelzorgers verdienen ook een zorgbonus’

Niet alleen professionele zorgverleners, maar ook mantelzorgers moeten een zorgbonus krijgen. Liesbeth Hoogendijk, bestuurder van MantelzorgNL, vindt het daar de hoogste tijd voor. De Mantelzorglijn krijgt dagelijks signalen binnen van mantelzorgers die op omvallen staan omdat er ook op hen een groot beroep wordt gedaan tijdens de corona-uitbraak.

Hoogendijk vindt dat mantelzorgers net zo goed waardering en erkenning van het kabinet verdienen. En een zorgbonus. “Al ruim een jaar hebben we te maken met corona en juist voor mantelzorgers blijft het een extra zware tijd. Nog steeds moeten zij inspringen doordat de professionele zorg en ondersteuning nog niet op orde is. Ze zitten in zelfisolatie (omdat ze bang zijn degene voor wie ze zorgen te besmetten) en krijgen geen voorrang bij vaccinatie. Eerder stonden mantelzorgers al achteraan in de rij bij het testen en het verkrijgen van persoonlijke beschermingsmiddelen.”