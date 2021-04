Rutte: niets onoorbaars gebeurd rond feitenrelaas toeslagen

Demissionair premier Mark Rutte vindt dat er “niets vreemds of onoorbaars” is gebeurd toen het kabinet anderhalf jaar geleden besloot geen volledig feitenrelaas over de toeslagenaffaire naar de Tweede Kamer te sturen. Verder wil Rutte er weinig over kwijt. De Tweede Kamer krijgt een uitgebreide brief met uitleg, zegt hij.

De Tweede Kamer vroeg destijds herhaaldelijk om een overzicht van wat verantwoordelijke bewindslieden en topambtenaren op welk moment wisten over het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst. Volgens een reconstructie van RTL Nieuws koos het kabinet er doelbewust voor dat niet te verstrekken.

De Kamer eist opheldering van Rutte en andere betrokken ministers en wil zo snel mogelijk een debat over de kwestie. De onthullingen zetten het toch al broze vertrouwen tussen de partijen midden in een uiterst moeizame kabinetsformatie nog verder onder druk.