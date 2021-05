Steeds meer vrouwen gebruiken seksspeeltjes

Op seksspeeltjes heeft lang een taboe gerust. Dit geldt overigens ook voor masturberen in het algemeen, zeker bij vrouwen. Hoewel de meeste mannen hier relatief openlijk over kunnen spreken, hebben vrouwen toch altijd snel het idee dat ze dit moeten verbergen. Nergens voor nodig natuurlijk, want uit verschillende enquêtes blijkt dat steeds meer vrouwen seksspeeltjes in huis hebben liggen. Deze worden niet alleen gebruikt tijdens soloseks, maar ook bij seks met een partner. En dat is goed nieuws, want mensen die een goede seksuele relatie hebben, leven volgens onderzoek langer én lijken ook nog eens een stuk jonger. Bovendien heeft het een aantal grote gezondheidsvoordelen.

Hoger libido

Ruim dertig procent van de vrouwen boven de dertig ervaart weleens problemen in hun seksleven. Dit heeft vaak te maken met een verandering in hun leven. Ze zijn bijvoorbeeld net moeder geworden, hebben een veeleisende baan of al jaren dezelfde partner. Dit is niet altijd even bevorderlijk voor het libido. Dit terwijl een goede seksuele relatie wel heel belangrijk is om het contact met je partner te houden. Je ook man en vrouw te voelen.

Het gebruik van vibrators of een ander seksspeeltje kan helpen om het libido een boost te geven. Vaak blijkt namelijk dat men in eerste instantie niet de zin op kan brengen, maar eenmaal bezig wél enorm geniet. Hierbij geldt: hoe vaker je iets doet, hoe meer zin je erin zult krijgt. Dat betekent natuurlijk niet dat je iets tegen je wil in moet doen, maar je kunt je libido dus ook zelf verhogen door vaker te masturberen.

Het is ook mogelijk om een vibrator of dergelijke toe te passen tijdens de seks met je partner. Zeker als dit je helpt om een intenser orgasme te bereiken. Hierdoor is het voor allebei veel meer genieten.

Na de bevalling

Laten we toegeven, na de bevalling voelt alles toch een beetje anders. Sommige vrouwen hebben het geluk dat ze na de verplichte 6 weken rust direct weer de draad op kunnen pakken, maar andere vrouwen kampen jaren met onaangename klachten tijdens het vrijen. Dit kan te maken hebben met hechtingen die na de bevallingen zijn aangebracht, maar in de meeste gevallen heeft het te maken met te zwakke bekkenbodemspieren. Hierdoor kan het moeilijk zijn om tot bevrediging te komen tijdens de penetratie.

De bekkenbodemspieren spelen een zeer grote rol bij het wel of niet genieten van penetratie. Wanneer deze te slap zijn, wordt het lastig om écht volop van seks te kunnen genieten. Hoe sterker deze zijn, hoe intenser het orgasme zal worden. Door het gebruik van een wand vibrator of ander seksspeeltje kan je je bekkenbodem geheel zelf trainen. Probeer ze telkens aan te spannen bij het gebruik van een vibrator en train je onderlichaam. Dit is een gemakkelijke oefening én ook nog eens heel prettig. Bovendien krijg je snel resultaten te zien.

Verlaagt de bloeddruk

Door de jaren heen zijn vrouwen steeds drukker geworden. Veel vrouwen proberen alle ballen tegelijkertijd in de lucht te houden. Dat lukt vaak niet. Een beetje verlichting van die stress is dan ook goud waard. Zeker wanneer een grote hoeveelheid stress ook nog eens leid tot hypertensie of hoge bloeddruk. Regelmatig een orgasme krijgen maakt gelukkig en verlaagt de bloeddruk. Bovendien kan het ook nog eens stress verminderen. Of je nu kiest voor geslachtsgemeenschap of zelf een speeltje gebruikt, maakt daarbij niets uit. Het gebruik van een seksspeeltje is stiekem wel een stuk sneller en gemakkelijker.