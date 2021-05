‘Steun voor versoepelingen, maar nu pas op de plaats’

Het versoepelen van de coronamaatregelen waardoor onder meer de winkels en de terrassen onder voorwaarden weer open zijn, kan op steun rekenen. Maar de handen gaan niet op elkaar voor verdere versoepelingen, concludeert I&O Research uit het maandelijkse draagvlakonderzoek naar de coronamaatregelen in opdracht van de NOS.

54 procent van de ondervraagde Nederlanders vindt de doorgevoerde versoepelingen een goede zaak. Een ongeveer net zo grote groep wil een pas op de plaats maken of de maatregelen zelfs weer aanscherpen. Onderzoeker Peter Kanne geeft aan dat berichten over de drukte in de ziekenhuizen en volle intensive cares daarbij een rol spelen. “Tegenstanders begrijpen niet dat, nu er wordt gesproken van ‘code zwart’ en ziekenhuizen vollopen, er versoepeld wordt. Veel mensen hebben het gevoel dat dit gebeurt onder druk van de publieke opinie en dat het voorkomen had kunnen worden als maatregelen eerder waren aangescherpt.” Voorstanders wijzen erop dat de strenge lockdown met de avondklok niet meer houdbaar is. Zij vinden versoepelingen nodig voor het welzijn van jongeren en ook voor ondernemers.

Voor het onderzoek zijn 2080 Nederlanders ondervraagd in de periode van 30 april tot 3 mei.