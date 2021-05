Hoge Raad: veroordeling Wilders wegens groepsbelediging handhaven

De procureur-generaal van de Hoge Raad adviseert om de veroordeling van Geert Wilders voor groepsbelediging in stand te laten. De Hoge Raad kijkt niet inhoudelijk naar de zaak, maar alleen naar de manier waarop het gerechtshof naar de feiten heeft gekeken. Dat is goed gegaan, staat in het advies aan de hoogste rechter van het land. Wilders werd in september in hoger beroep schuldig bevonden aan groepsbelediging, maar hij kreeg geen straf opgelegd.

De politicus deed zijn uitspraken in 2014 tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Hij vroeg de aanwezigen of ze “meer of minder Marokkanen” wilden. Nadat het publiek “minder, minder!” begon te scanderen, antwoordde hij: “Dan gaan we dat regelen.” Hij zei daarvóór overigens al te denken dat hij dit “eigenlijk” niet zou mogen zeggen, omdat er aangifte tegen hem gedaan zou kunnen worden en hij mogelijk een proces aan zijn broek zou krijgen.

Wilders vindt dat hij betrokken is in een politiek proces, waarin het Openbaar Ministerie met politici zou hebben samengewerkt om hem veroordeeld te krijgen. Het hof oordeelde dat dat niet is gebleken. Wilders maakte daarop het verwijt dat de rechtspraak de gang van zaken “wel prima” vond.

De procureur-generaal van de Hoge Raad is het daarin niet met Wilders eens. Volgens het advies is er “uitvoerig onderzoek” gedaan of er sprake is van onrechtmatige inmenging. En in cassatie “wordt uitgegaan van de feiten zoals die door het hof zijn vastgesteld”.

De PVV-leider zei het zelf vooral belangrijk te vinden dat hij als politicus de vrijheid heeft om te zeggen wat hij wil. Daar waren volgens het hof echter grenzen aan die Wilders heeft overschreden. Die afweging noemt de procureur-generaal nu “helder”. “Een politicus heeft ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat”, in dit geval het tegengaan van discriminatie.

De rechtszaak tegen Wilders duurt al jaren. Extra onderzoek, een toegekend wrakingsverzoek waardoor de hogerberoeprechters vervangen moesten worden en het coronavirus leverden vertraging op. In eerste aanleg werd hij niet alleen veroordeeld voor groepsbelediging, maar ook voor aanzetten tot discriminatie. Dat laatste hield in hoger beroep geen stand.

Ongeacht de uitkomst van de rechtszaken zal Wilders niet inbinden, kondigde hij in september aan. “Ik zal altijd, veroordeling voor groepsbelediging of niet, de waarheid blijven spreken wat de consequenties ook zijn.”

Het advies van de procureur-generaal aan de Hoge Raad, officieel een “conclusie”, wordt vaak maar niet altijd overgenomen. De uitspraak staat vooralsnog gepland voor 6 juli.