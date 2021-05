CDA-leider Hoekstra wil meer vaart in kabinetsformatie

CDA-leider Wopke Hoekstra vindt dat er meer vaart in de kabinetsformatie moet komen. “Wij hebben nu twee maanden verdaan met bezig zijn met onszelf”, aldus Hoekstra na zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer. “Er zal op een gegeven moment toch een keer geformeerd moeten worden.”

Hamer ontvangt dinsdag de fractieleiders van de negen grootste partijen in de Tweede Kamer. Maandag waren de kleinere partijen al aan de beurt. Het is inmiddels de vierde keer dat zo’n rondgang langs alle partijen wordt gemaakt. Als het aan Hoekstra ligt wordt snel een keuze gemaakt welke partijen om tafel gaan om te kijken of samenwerking mogelijk is. “We moeten gewoon aan het werk.”

De CDA-leider vindt dat daar wel een brede groep partijen bij moet worden betrokken. Hij noemt niet alleen de PvdA en GroenLinks maar ook de ChristenUnie, SGP, JA21 en SP. Regeringsdeelname van zijn eigen partij sluit hij niet uit maar een rol in de oppositie evenmin. Het initiatief in de formatie ligt volgens Hoekstra nog altijd bij VVD en D66, de twee grootste partijen in de Kamer.

Als demissionair minister van Financiën werkt Hoekstra aan aanvullende steun voor bedrijven in verband met de coronacrisis. Maar er zijn ook grote en structurele problemen die om een oplossing vragen, benadrukt hij. Daar moet “met gezwinde spoed” verder over gesproken worden. Hoe langer dat duurt, hoe meer er op het bord komt van het demissionaire kabinet, waarschuwt hij.