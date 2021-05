Sauna’s en zonnebankstudio’s gaan open

Casino’s, sauna’s, zonnebankstudio’s en wellnesscentra mogen op 5 juni open. Daarbij geldt wel de regel dat ze maximaal één persoon per 10 vierkante meter mogen toelaten. De bezoekers moeten reserveren en zich registreren, binnen moeten ze een mondkapje dragen en ze moeten een gezondheidscheck doen.

Voorzitter Jos Keizer van de Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven (VNSWB) is ontzettend blij. “We hebben de laatste tijd ook druk uitgeoefend op het kabinet om onze branche concreet te noemen tijdens de persconferentie. We werden steeds niet genoemd. Het is nu, weliswaar in maar een schitterende volzin, alsnog gebeurd.” Bij het vorige kabinetsbesluit over versoepeling van de coronamaatregelen kregen de sauna’s en welnesscentra op het laatste moment, vlak voor de persconferentie, te horen dat ze toch dicht moesten blijven.

Bij de vereniging zijn ongeveer zestig van de circa honderd sauna’s en welnesscentra aangesloten.

Ook Samenwerking Verantwoord Zonnen is blij. De zonnebankstudio’s mogen, net als de sauna’s en de welnessbedrijven, onder veiligheidsvoorwaarden, weer open vanaf zaterdag 5 juni. “We zijn ontzettend blij, we waren sinds half december 165 dagen dicht”, zegt voorzitter Huib van Heest. “Mijn mailbox loopt overvol met reacties van heel blije ondernemers die staan te popelen om weer open te gaan.”

Van Heest zegt dat de komende week hard zal worden gewerkt aan de voorbereidingen. “Het opwarmen van baden en cabines en het bijwerken van het reserveringssysteem voor onze gasten.” Volgens de voorzitter had de opening wel veel eerder al gekund, maar blijheid overheerst nu volgens hem.