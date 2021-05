Jeugd mag weer wedstrijden tegen andere clubs spelen

Jeugd tot en met 17 jaar mag vanaf 5 juni weer wedstrijden tegen andere clubs spelen. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond bekendgemaakt op een coronapersconferentie.

Sporten in groepen is weer toegestaan en de verplichte 1,5 meter afstand geldt niet meer bij sporten waarbij dat voor de beoefening van de sport niet haalbaar is, zoals voetbal, volleybal en judo. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten.

“Heel fijn dat onze leden eindelijk weer een nieuwe prikkel krijgen om te (blijven) voetballen”, reageerde Jan Dirk van der Zee, de directeur van het amateurvoetbal. “Bij de senioren worden teams herenigd nu de leeftijdsgrens van 27 jaar vervalt en de jeugd kan direct op 5 juni weer wedstrijden spelen in de KNVB Regiocup.”

Sportkantines, kleedkamers en douches zijn weer toegankelijk. Van der Zee: “Ook de kantines krijgen meer mogelijkheden. We hebben er lang op moeten wachten.”

Publiek is bij de amateurwedstrijden nog niet toegestaan.