Verdachten moordproces Caloh Wagoh blijven vastzitten

De rechtbank heeft dinsdag in de zaken van drie verdachten in het omvangrijke liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh bepaald dat zij voorlopig in de cel blijven. Maandag hadden zij om opheffing dan wel opschorting van hun voorarrest verzocht.

De rechtbank hield maandag en dinsdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp een laatste inleidende zitting in het proces, Eris genaamd. Op 30 augustus gaat de zaak inhoudelijk van start. Dan zal eerst de in het onderzoek ingezette kroongetuige uitvoerig worden gehoord, daarna zullen de deeldossiers worden besproken. Het Openbaar Ministerie verwacht in januari de strafeisen te kunnen formuleren. Eris gaat over vijf moorden en diverse pogingen daartoe. De uitspraak in het monsterproces wordt verwacht op 5 juli 2022 (en niet 4 juli, zoals de rechtbank maandag nog stelde).

Eris telt in totaal twintig verdachten. Ook dinsdag is namens een aantal van hen door hun advocaten verzocht om al dan niet voorlopige vrijlating. De rechtbank beslist daar donderdag over. Op 10 juni doet de rechtbank schriftelijk uitspraak over onderzoekswensen van een aantal advocaten.

Hoofdverdachte in Eris is de 51-jarige Delano ‘Keylow’ R., voorman en oprichter van Caloh Wagoh. Hij zou moordopdrachten hebben aangenomen van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in een ander groot liquidatieproces, Marengo.