Vrijwel alle theatervoorstellingen van 5 juni direct uitverkocht

Vrijwel alle theatervoorstellingen die zaterdag weer gaan spelen, waren direct uitverkocht. Theaters mogen vanaf 5 juni vijftig bezoekers binnenlaten. Onder andere de voorstellingen in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen, de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en in Cultuurcentrum Griffioen waren direct uitverkocht, zo bevestigen woordvoerders aan het ANP.

In Cultuurcentrum Griffioen, onderdeel van de VU Amsterdam, speelt Tim Knol. De show wordt via een livestream ook uitgezonden, maar de vijftig tickets waren vrijwel direct weg. Alle kaarten voor de twee voorstellingen van Peter Pannekoek in Cultura in Ede waren ook direct uitverkocht.

Ook de kaarten voor de show van Ellen ten Damme in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen waren binnen een uur weg. De acht voorstellingen van het stuk De eeuw van mijn moeder, dat in de Haagse Koninklijke Schouwburg is te zien, waren binnen drie dagen uitverkocht. De kaarten voor juli zijn daarna direct in de de verkoop gegaan.

Er zijn nog wel enkele kaarten beschikbaar voor de voorstelling van cabaretier Martijn Kardol in Theater de Kampanje in Den Helder. Het gaat om een stuk of tien kaarten.

In totaal openen zo’n twintig theaters zaterdag hun deuren weer, maar niet allemaal voor publiek. Ook onder andere Het Speelhuis in Helmond, Theater Koningshof in Maassluis en het Chassé Theater in Breda gaan open, maar dan voor diploma-uitreikingen, besloten evenementen of bioscoopfilms.