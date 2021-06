In twee dagen zeker 70.000 gele boekjes besteld

Nadat bekend werd dat nu alle GGD’en coronastempels in de gele vaccinatieboekjes gaan zetten, is het bij uitgever SDU ontzettend druk. Daar kan zo’n boekje worden besteld. Alleen donderdag gebeurde dat al 50.000 keer, aldus een woordvoerster van SDU. Vrijdag kwamen daar nog zeker 20.000 bestellingen bij.

Het was al maanden drukker; er werden 1000 tot 2000 exemplaren per dag besteld door particulieren die er hun coronastempel in wilden laten zetten. Normaal verkoopt SDU 300.000 boekjes per jaar via bedrijven als KLM Health Services en natuurlijk de GGD. Leveren aan particulieren is vrij nieuw voor SDU.

Het vereiste een grote omschakeling en opschaling. Er wordt nog steeds met man en macht gewerkt en nog verder opgeschaald en aangepast, maar de woordvoerster noemt het eigen bedrijf wendbaar. Toch ligt de bestelsite af en toe plat. “Door grote drukte op onze website is het mogelijk dat de bestelpagina tijdelijk niet bereikbaar is. Probeer het op een later moment graag nog een keer”, staat daar dan ook.

Wie belt moet soms ook een lange tot zeer lange adem hebben: “Belt u om het gele vaccinatieboekje te bestellen, door de enorme drukte is de wachttijd veel langer dan u van ons gewend bent”, klinkt een bandje. Verwezen wordt naar de webshop.

Huisdokters zetten de stempels in principe niet, al zijn er die hun patiënten wel dat plezier doen. “Bij het zetten van de vaccinatie geven huisartsen patiënten een registratiekaartje mee, met daarop een sticker met de informatie over het vaccin dat ze hebben ontvangen. Als patiënten dat willen en al een vaccinatiepaspoort hebben, kan die sticker ook in het vaccinatiepaspoort worden geplakt, of patiënten bewaren het hele kaartje zelf in het vaccinatiepaspoort. Dat was al zo de afgelopen maanden en dat blijft zo”, aldus de Landelijke Huisartsen Vereniging. “Bij het plakken van de sticker in het vaccinatiepaspoort is een paraaf van de arts voldoende. Het zetten van een stempel is niet noodzakelijk.”