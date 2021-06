UvA hoogste Nederlandse universiteit op QS-ranglijst

De meeste Nederlandse universiteiten zijn dit jaar gestegen op de toonaangevende wereldwijde universiteitsranglijst QS World University Ranking. De Universiteit van Amsterdam staat dit jaar op plaats 55 en is daarmee de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit. De UvA is zes plaatsen geklommen vergeleken met vorig jaar.

De TU Delft, de nummer 1 van vorig jaar onder de Nederlandse universiteiten, staat nu op de tweede plaats. De Delftse universiteit staat op plek 57, onveranderd ten opzichte van vorig jaar. De Universiteit Utrecht maakt een sprong van elf plaatsen, van de 121ste naar de 110ste plaats. Leiden klom op de ranglijst van 128 naar 112. Wageningen daalde juist acht plaatsen: van 115 naar 123.

De top-200 telt negen Nederlandse universiteiten op de ranglijst van in totaal 1300 universiteiten.

De beste universiteit van de wereld is volgens de samenstellers van de lijst het Massachusetts Institute of Technology (MIT), voor het tiende jaar op rij. De plaatsen twee en drie worden ingenomen door de University of Oxford en Stanford University.

QS, een grote dienstverlener voor het hoger onderwijs, baseert de jaarlijkse ranglijst op factoren als academische reputatie, de mening van werkgevers, de verhouding tussen het aantal studenten per medewerker, het aantal keren dat onderzoeken door andere wetenschappers worden geciteerd en de toestroom van internationale studenten en medewerkers.