Na het weekend mogelijk eerste lokaal tropische dag

Maandag is mogelijk de eerste dag dat het tropisch warm wordt in Nederland dit jaar. Volgens Weer.nl kan het in het zuidoosten lokaal 30 graden worden.

Vanaf zondag voert een wind vanuit het zuidoosten droge en warme lucht naar ons land. De zon schijnt dan volop, waardoor het in het zuiden tot 28 graden kan worden. In het noorden blijft het met 20 graden koeler. Maandag wordt mogelijk in Limburg de tropische 30 gradengrens bereikt, aldus het weerbureau. Als dat het geval is, valt de eerste lokale tropische dag van het jaar een week later dan normaal tegenwoordig het geval is.

Na maandag is er kans op koeler weer en regen als storingen vanaf de Atlantische Oceaan Nederland kunnen bereiken. Gebeurt dit niet dan bestaat de kans op meer tropische dagen in het binnenland. Het warmste tot dusver dit jaar werd het op 2 juni in Eindhoven, toen steeg het kwik naar 29,4 graden. De eerste officiƫle zomerse dag van dit jaar, waarop het op het hoofdstation in De Bilt 25 graden of meer werd, was op 1 juni.

Omdat de zon de komende dagen flink schijnt, neemt het neerslagtekort ondertussen snel toe, aangezien er op een zonnige dag ongeveer 5 millimeter vocht verdampt. Over twee weken kan het tekort naar verwachting zo al opgelopen zijn richting de 90 millimeter. Momenteel bedraagt dat 40 millimeter.