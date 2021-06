In het Brabantse Gilze is door een auto-ongeluk een man om het leven gekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Op een kruising van de provinciale weg N260 (Langenbergseweg) en de Alphenseweg botsten vrijdagavond twee auto’s op elkaar. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. Een speciale dienst van de politie voor verkeersongevallen doet onderzoek naar de toedracht.