VVOJ maakt winnaars voor prijs onderzoeksjournalistiek bekend

De Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) heeft vrijdagavond de winnaars van de Loep 2020 bekendgemaakt, de prijs voor onderzoeksjournalistiek. NRC-journalisten Mark Lievisse Adriaanse en Derk Stokmans kregen al een journalistieke Tegel voor hun verhaal Hoe Nederland de controle verloor: De corona-uitbraak van dag tot dag, maar ontvangen hier nu ook een Loep voor. Ook krijgen onder meer verhalen van Investico en de Volkskrant een Loep. Alle winnaars krijgen een trofee en 1500 euro prijzengeld.

Lievisse Adriaanse en Stokmans krijgen de prijs in de categorie Controlerende Onderzoeksjournalistiek. De jury prijst het “voorbeeldige” onderzoek en de “doordachte” manier waarop het verhaal wordt verteld. Journalisten Huib Modderkolk en Tom Kreling van de Volkskrant winnen in de categorie Opsporende Onderzoeksjournalistiek voor hun verhaal Hacks, manipulatie en diefstal: Rusland deed alles om het MH17-onderzoek te dwarsbomen. De jury spreekt van een “onvoorstelbaar verhaal” en een “mega-onthulling”.

De Loep voor Signalerende onderzoeksjournalistiek gaat naar de Belgische schrijver Matthias Declercq voor zijn boek De ontdekking van Urk. Declercq raakte in 2009 zo gefascineerd door Urk dat hij er tien jaar later ging wonen en zich in het dorp probeerde te mengen. De jury meent dat “de manier waarop de auteur de schat van informatie die hij tegenkomt weet te bundelen tot sprankelende en spannende hoofdstukken ervoor zorgt dat je blijft lezen”.

Investico-journalisten Adrian Estrada en Felix Voogt krijgen de ASN Aanmoedigingsprijs voor talent tot en met 30 jaar oud. Zij schreven het verhaal Het stikstofprobleem van de Nederlandse veehouderij. Volgens de jury beschrijven Estrada en Voogt “op overtuigende wijze hoe het komt dat de Nederlandse overheid weinig resultaat heeft”.

Eerder werd al bekend dat de VVOJ de oeuvreprijs zou toekennen aan de Belgische Chris de Stoop, die ruim duizend artikelen schreef voor het weekblad Knack en ook nog veertien boeken publiceerde. Hiermee heeft hij volgens de jury “het publiek geschokt, wetten veranderd, parlementaire agenda‚Äôs bepaald en een vorst tot tranen toe bewogen”.