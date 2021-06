Rutte: komst Biden naar NAVO-top ‘ontzettend belangrijk’

De komst van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden naar de NAVO-top en zijn geruststellende woorden daar zijn “ontzettend belangrijk”, vindt premier Mark Rutte. Biden verzekerde, na de onzekerheid die onder zijn voorganger Trump in de alliantie was geslopen, dat de Verenigde Staten de bondgenoten te hulp zullen schieten als die worden aangevallen. De Amerikaanse president “heeft nog eens bevestigd dat dat staat als een huis”, zei Rutte na afloop.

Rutte sprak Biden voor aanvang van de top in Brussel ook even afzonderlijk. De premier maakte “hernieuwd kennis” met de Amerikaanse president, die hij nog kent als vicepresident onder Obama. “We hebben niet een heel lang gesprek gehad, maar wel weer even gezegd: goed dat we elkaar weer zien en de samenwerking weer kunnen voortzetten.”

Biden is “wat meer traditioneel” dan Trump, “in de zin dat hij wat voorspelbaarder is”, zei Rutte. De vorige president ontregelde menige top en maakte vooral misbaar over de tekortschietende defensie-uitgaven van de bondgenoten. Daarop heeft Biden Nederland niet aangesproken, aldus de minister-president.

De NAVO slaat, mede op aandringen van Biden, een “steviger toon” aan tegen China, constateert Rutte. De Amerikanen zouden die volgens hem graag nog wat steviger zien, maar “daar zitten we toch wel heel dicht bij elkaar”. “De zorgen over China nemen toe.”