We mogen weer met vakantie: waar moet je opletten?

Het ziet er steeds meer naar uit dat we deze zomer met vakantie kunnen, uiteraard in eigen land, maar ook over de grens. Steeds meer Europese bestemmingen gaan van code oranje af en krijgen een geel reisadvies. Afgelopen week werd al bekendgemaakt dat Duitsland en Oostenrijk naar code geel gaan, en ook Italië, Luxemburg, Polen, Tsjechië en Slowakije gaan hun reisadvies aanpassen. Dit betekent dat reizen niet langer wordt afgeraden en een negatieve test en in quarantaine gaan bij terugkomst in Nederland niet langer nodig is.

Regels verschillen per land

Op 1 juli moet de zogenaamde Green Pass gaan werken. Dit is een Europees certificaat dat bewijst dat je gevaccineerd, getest bent of recentelijk een corona-infectie hebt doorgemaakt. Met deze pas kan er gereisd worden over de grens. Het is wel zo dat elk land zijn eigen regels heeft, die continu aan verandering onderhevig zijn. Soms moet je een negatieve test laten zien, of vijf dagen in quarantaine, of zelfs een week. Het is dus zinvol om voor vertrek te kijken wat de regels zijn van je vakantiebestemming.

Hotel in eigen land

Dat mensen er weer naar verlangen om met vakantie te gaan, dat is duidelijk. Reisbureaus hebben het druk. Veel Nederlanders hebben al geboekt of zijn van plan om te boeken. Daarnaast is er ook een groep die nog even wacht met boeken, doordat er toch nog steeds reisbeperkingen zijn. Ook willen mensen wachten totdat ze volledig gevaccineerd zijn. Veel mensen willen wel weg, maar willen zeker weten dat het veilig is. Dit betekent dat er ook nog volop vakantie wordt gevierd in eigen land. Ook de hotels zijn weer open, wat betekent dat we ook weer een weekendje weg kunnen. Een heerlijk hotel met jacuzzi op je kamer of een bed and breakfast, het is allemaal weer mogelijk.

Coronapaspoort

Wat de vakantieplannen ook zijn, het coronapaspoort gaat er komen. Hiermee kunnen reizigers straks met een QR-code aantonen dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus, negatief zijn getest of al een besmetting achter de rug hebben. Dit kan op papier, maar ook digitaal op je mobiele telefoon of in een app. Bij het scannen van de code wordt er als het ware bepaald of iemand ‘groen’ is. Vooralsnog is de PCR-test niet gratis. Het parlement wilde dat wel, maar lidstaten waaronder Nederland vinden niet dat Brussel bepaalt of een land wel of niet gratis testen geeft. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voorstander van gratis testen. Een PCR-test kan al snel rond de 100 euro kosten. Als je met een gezin op reis gaat, is dat een fors bedrag.

Blijf op de hoogte

Ten slotte is het nog belangrijk om voor vertrek te controleren welke kleur andere landen Nederland geven. En wat hiervan de gevolgen zijn. Zo is voor België ons land nog steeds rood. Dit betekent dat Nederlanders die langer dan twee etmalen in het land verblijven, tien dagen ins zelfquarantaine moeten en op dag één en zeven een test moeten doen. Zie je door de bomen je vakantie niet meer? Dan biedt de ANWB reiswijzer ondersteuning. Hier staan ook de laatste coronaregels per land.