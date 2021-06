Hoofdrolspelers kabinetsformatie langs bij informateur Hamer

Informateur Mariëtte Hamer ontvangt dinsdag in verschillende samenstellingen de drie hoofdrolspelers in de moeizaam verlopende kabinetsformatie. CDA-leider Wopke Hoekstra spreekt eerst afzonderlijk met achtereenvolgens VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag, die daarna ook nog samen zijn uitgenodigd.

VVD en D66 zijn met afstand de twee grootste partijen in de Tweede Kamer en kunnen nauwelijks om elkaar heen. Ook een meerderheidscoalitie zonder het CDA is moeilijk voor te stellen. Maar bij de christendemocraten rommelt het na het vertrek van het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt, die opstapte omdat hij zich tegengewerkt voelde door zijn eigen partij.

Omtzigt zit nu nog ziek thuis maar wil als hij hersteld is als onafhankelijk Kamerlid terugkeren. Het verlies van die ene CDA-zetel heeft gevolgen voor de formatie, want daardoor is het aantal mogelijkheden om tot een meerderheid met vier partijen te komen verder geslonken. De drie zetels die zowel Volt als JA21 zou kunnen inbrengen, zijn niet meer voldoende.

Zowel de PvdA als GroenLinks kan VVD, D66 en CDA wel aan een meerderheid helpen maar die twee partijen willen alleen samen in een kabinet. D66 ziet dat wel zitten maar VVD en CDA willen met hooguit een van de linkse partijen samenwerken. Liever nog zetten zij de huidige samenwerking met de ChristenUnie voort maar dat wil D66 niet.