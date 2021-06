Koningspaar volgend maand alsnog op staatsbezoek naar Duitsland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan volgende maand alsnog op staatsbezoek naar Duitsland. Het bezoek stond eigenlijk vorig jaar al gepland maar dat kon toen niet doorgaan vanwege de coronacrisis.

Het koningspaar is van 5 tot 7 juli in Berlijn en ze hebben daar een ontmoeting met vertrekkend bondskanselier Angela Merkel. Willem-Alexander en Máxima krijgen gezelschap van minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag en minister Ank Bijleveld van Defensie. Ook minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge en staatssecretarissen Mona Keijzer en Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat zijn bij enkele programmaonderdelen aanwezig, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Het bezoek vormt de afronding van een reeks deelstaatbezoeken die het koninklijk paar sinds de inhuldiging in 2013 aan Duitsland bracht. Het staatsbezoek wordt het twintigste uitgaande staatsbezoek sinds de inhuldiging van Willem-Alexander in 2013 en het eerste sinds het begin van de coronacrisis. Vorig jaar maart, vlak voor het begin van de pandemie, was het koningspaar in Indonesië. Niet eerder zat er zo’n lange periode tussen twee staatsbezoeken.

Koning Willem-Alexander legde in juni 2014 zijn eerste staatsbezoek af. Hij ging toen naar Polen.