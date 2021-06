Politienummer 0900-8844 na storing weer bereikbaar

In delen van het land had de politie in de nacht van maandag op dinsdag enige tijd te kampen met een technische storing bij het telefoonnummer voor niet-spoedeisende zaken, 0900-8844. Het nummer was hierdoor tijdelijk niet bereikbaar.

Het ging in ieder geval om de regio’s Rotterdam, Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek die op Twitter meldden dat er een storing was. Kort voor 06.30 uur werd gemeld dat de problemen in Utrecht, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek voorbij waren. Om 07.30 uur meldde ook de politie Rotterdam dat de “geen-spoedlijn” weer bereikbaar was. De oorzaak van de storing is niet bekend.

Het alarmnummer 112 was wel bereikbaar. Voor zaken die geen spoed hadden, konden mensen contact leggen via sociale media of via een meldingsformulier op de website van de politie.