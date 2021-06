“Een groot deel van de ondernemers moet heel hard werken voor een fatsoenlijke boterham”

Het afgelopen jaar is voor veel ondernemers in Nederland een uitdagend jaar geweest. De MKB is hard getroffen door de overheidsmaatregelen, terwijl ze het kloppend hart van de economie is. Nederland telt 1,9 miljoen MKB’ers die werk bieden aan 7 miljoen mensen. Wie zijn deze MKB’ers? In de rubriek Ondernemend Nederland neemt Nieuws.nl een kijkje in de keuken van ondernemers. Deze week: Igor Wortel van Phalanxes.

Hij is al 23 jaar ondernemer, om precies te zijn sinds 1 maart 1998, en zijn talent ligt bij projectmanagement. “Ik ben mijnbouw ingenieur van origine, ik heb gestudeerd in Delft. Gaandeweg ben ik meer de proceskant opgegaan. Wat mij opviel in het werkveld, een jaar of elf geleden, is dat technische bedrijven bij projecten hun specialisten niet goed inzetten, of dat ze op het verkeerde moment worden ingezet. Neem de bouw van een applicatie. Daar zijn verschillende specialisten bij betrokken. Die moeten op het juiste moment aangehaakt worden. Ik zag dit regelmatig fout gaan in de praktijk.”

Als de opstelling van al je specialisten klopt, ben je onoverwinnelijk, net als bij de oude Griekse oorlogsformaties uit de klassieke oudheid, aldus Igor. “Het gaat erom dat je goed bent uitgerust met de juiste mensen. Dit voorkomt dat je niet over je budget heengaat en dat je goede resultaten boekt.” Elf jaar geleden is hij met twee anderen Phalanxes gestart. Inmiddels runt hij de onderneming in zijn eentje en werkt hij samen met negen freelancers, die allemaal hun eigen specialisme hebben. Met zijn bedrijf verzorgt hij het management van technische projecten bij uiteenlopende bedrijven. “Ik werk nu voor de Gemeente Rotterdam een draag bij aan de uitrol van hun digitale agenda.”

Zelf is Igor wiskundig onderlegd. Hij ziet verbanden in databases en ziet meteen wat er aan de hand is, en wat er niet werkt. “Ik denk oplossingsgericht. Ik ben degene die nadenkt over van alles en nog wat. Ik denk de hele dag na, maar wel als een zesjarige. Dat zegt mijn vrouw ook. Ik ben nieuwsgierig, wil graag informatie tot me nemen en vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Achter elke hoek zit een nieuwe mogelijkheid. Ik wil graag anderen helpen, en dat zit in kleine dingen. Als we dat allemaal zouden doen, zou de wereld er een stuk gezelliger uitzien.”

Waarom ben je gaan ondernemen?

“Het geeft me vrijheid en ik verdien mijn geld ermee. Maar je moet achterlijk hard werken, zeker in het begin, om net een minimumloon binnen te halen. Ik houd van die zoektocht, die ontdekkingstocht, en om materiaal en mensen bij elkaar te brengen, om vervolgens een product te maken. Door te ondernemen kan ik in korte tijd veel ervaring opdoen en mensen verder helpen. Ik heb meer impact door het ondernemen, meer dan als ik in dienst ben. Je krijgt een andere driehoek, als er een werkgever tussen zit. De driehoek is de relatie-verhouding tussen medewerker-werkgever- klant of bij een ondernemer: opdrachtgever-opdrachtnemer-klant. De twee denkbeeldige driehoeken zijn wezenlijk anders en dat verschil maakt het leven als ondernemer vrijer en resultaatgerichter.”

Wat betekent ondernemen voor jou?

“Resultaat en integriteit, dat is voor mij de kern van ondernemen. Met het werk dat ik doe, krijg ik alles te zien, zowel qua data, als mensen en inzichten. Daar moet ik zorgvuldig mee omgaan. Als je met integriteit en respect je werk doet, en hierdoor goede resultaten boekt, komen al die andere zaken vanzelf goed, zoals uurtarieven.”

Wat is je grootste zorg als ondernemer?

“Vroeger had ik mensen in dienst, dat was wel een hoofdpijn dossier. Nu is de onberekenbare overheid mijn zorg. Ik weet niet wat ik aan ze heb. Ik ben gewend aan onberekenbare omgevingen, wiskundig kan ik daarmee omgaan. Ik kan dat in kaart brengen, en formules en modellen voor bedenken. Wat er nu gebeurt, en het afgelopen jaar, dat schort bij mij aan een stukje logica. Daar kan je als ondernemer totaal niet op anticiperen.”

Wat heb je geleerd van het corona jaar?

“Hoe belangrijk het is om een goed en stabiel thuisfront te hebben. Daar hoef ik niet naar om te kijken, in de zin dat we allemaal ons takenpakket hebben. Het keutelt lekker voort. Of er nu corona is of een brand, wij gaan als gezin gewoon door. Vorig jaar april droogde alles op. Nu kan ik wel wat hebben, maar mentaal doet dat iets met je. Als je van een superdrukke omgeving naar volkomen nul gaat, dan ben je blij dat je voor BeUnited een platform neer kan zetten. En dat je een thuisfront hebt.”

Wat is het grootste vooroordeel over ondernemers?

“Dat mensen denken dat ondernemers altijd heel veel geld verdienen. Een groot deel van de ondernemers moet heel hard werken voor een fatsoenlijke boterham. Ik doe de administratie voor een aantal bouwvakkers via een urenregistratie app die ik gebouwd heb. Ik zie wat voor kosten ze maken en voor wat voor tarieven ze werken. Zij moeten heel hard werken om hun bedrijf in de lucht te houden. Soms komt er een sloot met geld binnen, maar dat gaat er ook net zo snel weer uit.”

Stel, je gaat de politiek in. Wat zou je als eerste veranderen?

“Ik zou het belastingstelsel aanpassen door een aantal schijven naar beneden te brengen en dan zou ik er een simpele, duidelijke en werkbare applicatie achter hangen. Het is nu een oerwoud aan regels.”

Als je een lesreeks over ondernemen op scholen zou mogen geven, waar zou de eerste les over gaan?

“Geloof in jezelf, en heb vertrouwen in jezelf en in je eigen kracht. Geloof in je eigen idee, stop daar zoveel mogelijk energie in en wen eraan dat je elke dag wordt teleurgesteld door een leverancier, klant of medewerker. Daar ben ik nog steeds niet aan gewend.”

Wat is de grootste uitdaging voor jou in het ondernemerschap?

“Bij te blijven met de snelheid van de huidige ontwikkelingen. Ik wil altijd alles weten, lezen en bijhouden. Ik loop tegen de vijftig aan, dan wordt het toch lastiger om al die informatie tot me te nemen. Die hele bedrading in je hoofd werkt dan anders. De oplossing is om studenten te betrekken bij je werk door stagiaires aan te nemen.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik altijd rustig en beschaafd blijf, en dus niet ga schelden of schreeuwen. Dat heb ik geleerd toen ik in Italië werkte. Mijn baas kwam uit Rome en heeft mij gebracht hoe je te allen tijde professioneel blijft. En ik waardeer dat ik dicht bij mezelf blijf.”

Je mag met een ondernemer op een terras zitten. Wie zou dat zijn en waarom?

“Elon Musk. We hebben een project gedaan voor Tesla en ik heb gezien hoe dat bedrijf werkt, en soms ook niet werkt. Anders hadden ze ons niet nodig gehad. Er wordt daar hard gewerkt en het beeld dat de media schetst, is heel anders. Ik zou hem willen vragen wat zijn motivaties zijn, wat hem drijft en wat zijn volgende stap is.”

Waarom werken mensen graag voor jou?

“Omdat ik ze vrijlaat. Ik geef mensen een duidelijk boodschap, tijdspanne en budget mee. Als het niet realistisch is, moeten ze aan de bel trekken. Dan regel ik het. Mensen die voor mij werken, zijn vrij in hun doen en laten. Ik houd van transparantie. Ik wil graag dat elk rottig detail wordt gedeeld. Ik lees en zie alles wat iedereen doet. Ik houd er niet van om voor verrassingen te komen staan. Tuurlijk, die zijn er altijd, maar het grootste deel kan je incalculeren.”