Vier mensen hebben waarschijnlijk verkeerd coronavaccin gekregen

Vier mensen hebben waarschijnlijk het verkeerde vaccin tegen het coronavirus gekregen. Ze zouden Moderna toegediend krijgen, maar waarschijnlijk gaven de vaccineerders ze AstraZeneca. De GGD weet niet wie de vier zijn en benadert daarom alle mensen die rond de tijd van de fout een prik hebben gekregen. Het gaat om bijna driehonderd personen.

De fout is afgelopen vrijdag gemaakt op de priklocatie in Middenmeer, in de kop van Noord-Holland. Volgens de GGD Hollands Noorden was het waarschijnlijk een menselijke vergissing. Die kwam aan het licht toen de vaccinatielocatie vrijdag aan het einde van de dag vier AstraZeneca-vaccins tekort kwam.

Het coronavaccin van AstraZeneca wordt niet veel meer gebruikt, vanwege het mogelijke risico op bijwerkingen. Het vaccin zou in sommige gevallen kunnen leiden tot een gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Mensen die eerder al een eerste dosis van het middel hadden gekregen, krijgen nog de tweede dosis. Vanwege de potentiƫle bijwerkingen raadt de GGD de driehonderd mensen aan hun gezondheid goed in de gaten te houden. Als zij de mogelijke bijwerkingen krijgen, moeten ze meteen contact opnemen met hun huisarts.