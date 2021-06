Kamervoorzitter wil in gesprek na brandbrief vrouwenorganisaties

Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil in gesprek met de vrouwenorganisaties die haar een brandbrief stuurden over grensoverschrijdend gedrag in de Kamer. “Ik neem de signalen serieus en zal de brief goed bestuderen”, aldus Bergkamp.

Aanleiding voor de brandbrief van zeventien organisaties, waaronder Bureau Clara Wichmann, zijn de recentste aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag door PVV-Kamerlid Dion Graus, waar NRC over berichtte. Een fractiemedewerker van de partij had hiervan melding gemaakt.

“Het is waardevol dat er kennis uitgewisseld wordt over dit onderwerp. Daar kunnen we als parlement ons voordeel mee doen”, laat Bergkamp via een woordvoerder weten. Die wijst erop dat mensen die slachtoffer worden van ongewenst gedrag zich bij verschillende personen en instanties kunnen melden voor advies.

De voorzitter zei naar aanleiding van de berichtgeving in NRC dat “zij, noch het Presidium instrumenten in handen hebben om onderzoek te doen naar Kamerleden of om maatregelen te nemen in dergelijke situaties”. Daar lijkt met de brandbrief niet direct verandering in te komen. Bergkamp kijkt “binnen de mogelijkheden wat er kan”, aldus haar woordvoerder.

De ondertekenaars van de brandbrief vinden dat het bestuur van de Kamer zich “niet langer kan verschuilen achter het argument dat er geen werkgever-werknemersrelatie bestaat tussen de Kamer en de individuele fractiemedewerkers die slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag”.