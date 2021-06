Nederlandse militairen eind juni al terug uit Afghanistan

Defensie verwacht dat eind deze maand alle Nederlandse militairen uit Afghanistan zijn teruggekeerd. De troepen in Mazar-e-Sharif maken deel uit van de NAVO-missie Resolute Support. Eerder ging het ministerie er nog van uit dat de terugtrekking in juli zou zijn afgerond.

Verder is al 80 procent van het materieel teruggebracht naar Nederland, heeft demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) de Tweede Kamer laten weten. Een deel van het materieel wordt geschonken of verkocht aan Afghanistan. Het gaat onder meer om gepantserde slaap- en werkcontainers en voertuigen. Voertuigen die niet meer te repareren zijn en een deel van de munitie zijn ter plaatse vernietigd.

De NAVO besloot in april haar missie te beƫindigen nadat de Amerikaanse regering had bekendgemaakt haar militairen uiterlijk 11 september terug te halen. Buitenlandse troepen zijn al twintig jaar in Afghanistan. Ze gingen daarheen na de aanslagen van al-Qaeda op New York en Washington in 2001.

Bijleveld heeft in april nog 80 extra militairen gestuurd om de missie en terugtrekking te beveiligen. De vrees was dat de Taliban meer aanslagen op buitenlandse troepen zouden plegen na 1 mei. De VS hadden eerder beloofd dat op die datum de buitenlandse militairen weg zouden zijn. Er zijn echter geen grootschalige aanvallen geweest en daardoor verloopt de terugtrekking voorspoedig.