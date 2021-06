Hof in Amsterdam neemt 255 strafrechtzaken over van hof Den Haag

De gerechtshoven in Amsterdam en Den Haag gaan nauw samenwerken om zaken in hoger beroep sneller af te wikkelen. Het hof in Amsterdam neemt 255 strafrechtzaken over van het hof in Den Haag. Andersom neemt het Haagse hof 150 belastingzaken over van de collega’s in Amsterdam.

De eerste zitting waarop Haagse zaken in Amsterdam worden behandeld is op 20 juli. De rechters, bij het hof raadsheren genoemd, houden dan namens de Haagse rechters zitting in het Paleis van Justitie aan het IJdok in Amsterdam.

Het hof in Den Haag gaat vanaf september tot 1 januari 2023 belastingzaken voor het Amsterdamse hof behandelen.