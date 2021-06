Studenten veelal tevreden over opleiding

Studenten in het hoger onderwijs zijn tevreden over hun opleiding en onderwijsinstelling. Dat zegt stichting Studiekeuze123 op basis van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE). Meer dan 330.000 studenten vulden de vragenlijst dit jaar in.

Ruim 78 procent van de 137.000 universiteitsstudenten geeft aan tevreden te zijn over hun opleiding. Hogescholen scoren met 66 procent van de 195.000 deelnemers iets lager.

De studenten zijn volgens de NSE niet over alle aspecten van hun studie even positief. Zo scoort de ruimte om zelf vorm te geven aan het lesprogramma minder hoog. 17 procent is hierover ontevreden, 32 procent reageert neutraal. En hoewel 85 procent van de studenten hun docenten inhoudelijk deskundig noemt, zegt maar 49 procent dat docenten hen inspireren.

De enquête is dit jaar van 18 januari tot en met 14 maart afgenomen. Meer dan 840.000 studenten werden uitgenodigd deel te nemen. Ruim 39 procent van hen vulde de vragenlijst in. In 2020 werd de enquête vanwege de coronacrisis niet afgenomen.

In 2019 weigerden veel hogescholen deel te nemen aan de NSE. De Vereniging Hogescholen noemde de enquête niet betrouwbaar. Dit kwam onder meer door moeilijkheden met het invullen van de vragenlijsten. Inmiddels zijn de problemen verholpen, aldus Studiekeuze123. In maart 2020 is in de wet opgenomen dat alle door de overheid bekostigde opleidingen verplicht moeten deelnemen aan de NSE.