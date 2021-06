Vijlbrief: bedrijven krijgen tot 1 oktober belastinguitstel

Ondernemers hoeven pas vanaf 1 oktober aan hun nieuwe belastingverplichtingen te voldoen. Sinds medio maart vorig jaar kunnen bedrijven makkelijker belastinguitstel aanvragen wegens de economische gevolgen van de coronamaatregelen. Die regeling zou eigenlijk per 1 juli aflopen, maar de Tweede Kamer wilde bedrijven nog langer de tijd geven. Het kabinet gaat die oproep van de Kamer toch uitvoeren.

Eerst noemde minister Wopke Hoekstra (Financiën) het nog “echt verstandig” om de eerste blauwe envelop weer per 1 juli op de mat te laten vallen. Maar verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief zei dinsdag in debat met de Tweede Kamer dat hij die motie gaat uitvoeren. “Wij denken dat we dit moeten doen.” De Kamer had, op initiatief van VVD, voor 1 oktober gekozen omdat de meeste economische steunmaatregelen dan ook aflopen.

Opmerkelijk is dat Vijlbrief, die demissionair staatssecretaris is maar namens zijn partij D66 officieel ook in de Kamer zit, als Kamerlid wel vóór de motie heeft gestemd. Dit ondanks het verzet van het demissionaire kabinet.

Voor bedrijven die straks veel moeite hebben met het terugbetalen van hun belastingschuld en andere openstaande bedragen, gaat Vijlbrief “schuldentafels” organiseren. “Ik ga met andere schuldeisers praten”, legt hij uit. Zo hoopt hij tot oplossingen te komen die aansluiten bij de specifieke situatie van individuele bedrijven. Generieke kwijtschelding van de belastingschulden vindt het kabinet geen goed idee, benadrukte Vijlbrief nog eens in het debat.