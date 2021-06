Politieman in burger gewond door steekpartij in Bingelrade

Een politieman in burger is in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer geworden van een steekpartij in het Limburgse dorp Bingelrade. De man is volgens de politie met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel. Er is een verdachte, een 20-jarige man uit Brunssum, aangehouden. Agenten zochten onder meer met honden vergeefs naar een tweede verdachte. Naar hem wordt nog uitgekeken.

De steekpartij deed zich voor op de Dorpsstraat. De politie onderzoekt nog wat er aan vooraf is gegaan. Getuigen lieten zondag aan 1Limburg weten dat ruzie ging over hard rijdende scooters die geregeld door het dorp zouden razen. Volgens buurtgenoten sprak de agent in burger enkele jongens hierop aan bij een ontmoetingscentrum aan de Dorpsstraat. Daarop zou een van de jonge mannen het slachtoffer hebben neergestoken. Een woordvoerder van de politie wil deze lezing bevestigen noch ontkennen, hangende het onderzoek naar het incident.

De steekpartij deed zich volgens de politie voor in de buurt van de woning van het slachtoffer. Hij werd neergestoken terwijl zijn partner bij hem was. Zij is ook agent, en was net als het slachtoffer niet in actieve dienst op dat moment. Zij bleef ongedeerd en belde 112.