COC: afpakken regenboogvlaggen niet accepteren

COC Nederland vindt dat het niet geaccepteerd moet worden dat regenboogvlaggen van Oranjefans zijn afgepakt in de fanzone in Boedapest. Veel fans van Oranje hebben regenboogvlaggen meegenomen als statement tegen een antihomowet in Hongarije, waar Oranje tegen Tsjechië speelt. De vlaggen mochten volgens de KNVB eerst niet het stadion in van de UEFA, maar dat mag nu alsnog wel.

De KNVB zei dat de vlaggen waren afgepakt op verzoek van de UEFA. Een uur later reageerde de Europese voetbalbond dat het niet over de fanzone gaat en dat regenboogvlaggen wel zijn toegestaan in het stadion. De Hongaarse autoriteiten zouden de vlaggen hebben afgepakt in de fanzone.

COC-voorzitter Astrid Oosenbrug reageerde na de bekendmaking van de KNVB woedend op het nieuws. “Het is uitermate teleurstellend dat de UEFA buigt voor de druk van Orbán”, de premier van Hongarije. Oosenbrug had meer steun van de UEFA verwacht. “Vorige week zei de UEFA nog achter de regenbooggemeenschap te staan, maar dit voelt als een klap in het gezicht.”

Het afpakken van de vlaggen is volgens Oosenbrug een stap terug. “We zien voor het eerst openlijk voetbalfans met regenboogvlaggen feestvieren, maar het afpakken is een boodschap aan jonge lhbti-voetballers: blijf maar in de kast zitten. Ze willen vijftig jaar terug, net als Viktor Orbán met zijn wetgeving.”

“Dit gaat om mensenrechten, niet om politiek”, zegt de COC-voorzitter, die afsluit met een oproep. “Laat je regenboogvlag gewoon zien. Je bent toch niet bang voor een vlag.”