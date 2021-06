‘Menthol moet volledig verboden worden in tabaksproducten’

Het moet volledig verboden worden om menthol te verwerken in tabaksproducten. Dat is het advies van internationale onderzoekers onder leiding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Momenteel is menthol in hele lage hoeveelheden die niet geproefd kunnen worden nog niet verboden, maar het vergemakkelijkt het inhaleren van rook wel.

Door de toevoeging van een lage dosis menthol wordt roken aantrekkelijker voor jonge en beginnende rokers, omdat de stof het inhaleren minder scherp en prikkelend maakt. De Europese onderzoekers zien deze conclusies wel in onafhankelijke literatuuronderzoeken terugkomen, maar stellen in hun rapport dat de tabaksindustrie zelf dit effect in eigen onderzoek naar hun producten ontkent. De onafhankelijke experts twijfelen dan ook aan de wetenschappelijke betrouwbaarheid van de onderzoeksrapporten van de industrie en concluderen dat die van onvoldoende kwaliteit zijn.

Fabrikanten zijn verplicht onderzoek te doen naar onder andere de schadelijke en verslavende effecten van vijftien geselecteerde toevoegingen in tabak, waaronder dus naar menthol. Maar zij nemen in hun onderzoeken verschillende relevante onafhankelijke onderzoeken niet mee in hun rapporten. Bovendien zitten er beperkingen in de onderzoeksmethoden en analyses. De Europese experts stellen dan ook dat de conclusies en aanbevelingen van de industrie niet gebruikt moeten worden om beleid op te maken.