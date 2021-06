Voorlopig laatste coronavergadering van burgemeesters

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen maandag voorlopig voor de laatste keer in Utrecht bijeen voor een speciale coronavergadering. Justitieminister Ferd Grapperhaus is daarbij aanwezig en mogelijk ook coronaminister Hugo de Jonge. Het is volgens een woordvoerster van het beraad niet meer nodig om elke week te vergaderen, nu er zoveel coronamaatregelen versoepeld zijn. Maar de burgemeesters blijven wel onderling contact houden, zodat er zo nodig snel ingegrepen kan worden.

Hubert Bruls, voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen, zal in de vergadering terugblikken op de vele bijeenkomsten die gewijd zijn aan de bestrijding van het virus. Sinds corona eind februari 2020 in Nederland uitbrak zijn de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s vrijwel elke week bij elkaar geweest. De laatste maanden gebeurde dat ook af en toe digitaal, maar meestal vergaderden de burgemeesters fysiek in Utrecht. Daarbij waren bijna altijd bewindslieden namens het kabinet aanwezig.

Het beraad bespreekt maandag de eerste ervaringen na de vele versoepelingen die vanaf zaterdag gelden. Ze blikken ook vooruit naar half augustus, als wellicht de afstandsregels ook gaan verdwijnen. Volgens Bruls gaat het beraad vanaf dinsdag “in de waakstand.” De burgemeesters willen niet dat een lokale virusuitbraak zich verspreidt. “Als het land opnieuw in lockdown zou moeten, is dat een enorme dreun”, aldus Bruls.