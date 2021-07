Minister Hoekstra: verschrikkelijke berichten uit Amsterdam

Demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) heeft tijdens het debat over de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer kort stilgestaan bij het neerschieten van misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij sprak van “verschrikkelijke berichten” uit Amsterdam.

“We kennen natuurlijk de toedracht niet”, aldus Hoekstra. “Maar wat de toedracht ook is, dit is onvoorstelbaar en verschrikkelijk nieuws. In gedachten zijn we natuurlijk bij allen die dit aangaan en die hier veel verdriet van hebben.”

Hoekstra is het eerste lid van het demissionaire kabinet dat zich uitspreekt over het neerschieten van De Vries. Hij benadrukt dat zijn collega Ferd Grapperhaus (Justitie) later met een formele reactie komt. Maar hij zou het naar eigen zeggen “gek vinden” om er helemaal niets over te zeggen.