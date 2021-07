NVJ: dit is hetgeen waar we al die tijd voor hebben gevreesd

Het bericht dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries is neergeschoten, is “rondom verschrikkelijk en ondenkbaar”. Dat zegt secretaris Thomas Bruning van journalistenvakbond NVJ. “Waar het ook vandaan komt, dit raakt onze beroepsgroep vol. Dit is hetgeen waar we al die tijd voor hebben gevreesd.”

Peter R. de Vries werd dinsdagavond neergeschoten in het centrum van Amsterdam. De politie heeft inmiddels bevestigd dat De Vries het slachtoffer is. Op een filmpje op sociale media is hij duidelijk herkenbaar te zien. De misdaadjournalist raakte zwaargewond.