Tientallen graven vernield in ‘s-Gravenzande

Op de begraafplaats Beukenhage in ‘s-Gravenzande (Zuid-Holland) zijn in de nacht van maandag op dinsdag vele tientallen graven vernield. De politie schat het aantal vernielingen tussen de 100 en 150. “Het is een trieste zaak voor de nabestaanden”, aldus een woordvoerster.

Foto’s op de website van Omroep West tonen de omvang van de ravage. Er is onder meer te zien dat zerken kapot zijn geslagen. Ook kindergraven zouden zijn beschadigd, aldus Omroep West.

De politie gaat ervan uit dat de vernielingen in de nacht van maandag op dinsdag zijn gepleegd. Rond 08.00 uur dinsdagmorgen werd de grafschennis op de algemene begraafplaats aan de Naaldwijkseweg ontdekt. De gemeente Westland heeft als beheerder van de begraafplaats mede namens de nabestaanden aangifte gedaan bij de politie.

Rechercheurs en forensisch specialisten zijn op het terrein op zoek naar sporen van de daders.

Burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland, waartoe ‘s-Gravenzande behoort, meldde de gebeurtenis op Twitter. “Ongelofelijk triest dat mensen dit doen.”

Enkele nabestaanden hebben zich op de begraafplaats gemeld om de laatste rustplaats van hun dierbaren te inspecteren en te controleren op schade. Volgens de gemeente Westland zijn medewerkers aanwezig om hen te informeren en op te vangen. Voor dinsdag staan geen begrafenissen gepland, aldus een woordvoerster.