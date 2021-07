Koning heeft zorgen over toenemende agressie tegen journalisten

De toenemende agressie tegen journalisten baart koning Willem-Alexander zorgen. Hij zei dat tijdens een bezoek aan het jubilerende Brabants Dagblad, dinsdag in Den Bosch. Het dagblad bestaat 250 jaar. Wat er tegen die agressie gedaan moet worden, weet de koning niet. “Ik ben geen expert. Dat laat ik graag aan de experts over.”

De veiligheid van verslaggevers en fotografen was een belangrijk gespreksonderwerp tijdens het bezoek. Het onderwerp is nog actueler geworden door de aanslag op journalist Peter R. de Vries, precies een week geleden en de bedreigingen aan het adres van RTL Boulevard afgelopen weekeinde. Het programma kon twee dagen niet uitzenden vanwege een ernstige dreiging.

De koning kreeg ook van de zogenoemde 112-fotografen van het Brabants Dagblad te horen dat het werk van journalisten gevaarlijk is geworden. Ze vertelden zelf over hun ervaringen tijdens de jaarwisseling, toen relschoppers hen bekogelden met onder meer vuurwerk en stenen. “Je moet je niet bekend maken als pers. Maar tegenwoordig zoeken ze je ook thuis op. Het is heel bedreigend”, aldus een van de fotografen. “Het verhardt steeds meer”, concludeerde hoofdredacteur Lucas van Houtert.

De koning wilde weten wat eraan gedaan kan worden, maar daar kwam geen duidelijk antwoord op. “Het wordt steeds moeilijker in te schatten wat de risico’s zijn.” Een 112-fotograaf, die snel reageert op gemelde incidenten of ongevallen, heeft ook niet echt de tijd om te denken wat hem te wachten staat, of om zich voor te bereiden, zo opperde de koning.