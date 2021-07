Veel positief geteste mensen raakten besmet in horeca of op feest

Veel mensen die afgelopen week positief zijn getest op het coronavirus, hebben het virus opgelopen in een café of discotheek. De horeca is de belangrijkste “setting van besmetting” geworden. Het is nu een grotere bron van infecties dan de thuissituatie, die in de afgelopen maanden elke lijst aanvoerde. Dat heeft Aura Timen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laten zien aan de Tweede Kamer.

Van lang niet alle mensen is de besmettingsbron bekend. Bij ruim een kwart van de positief geteste mensen is dit wel vastgesteld. Dat percentage is lager dan vorige week. Hoe meer mensen positief testen, hoe moeilijker het wordt om zicht te houden op de manier waarop het virus zich verspreidt.

Van de nieuwe gevallen waarvan de bron bekend is, is 38,8 procent besmet geraakt tijdens een bezoek aan de horeca. Vorige week was dit bijna 19 procent, de week ervoor 2,2 procent. Van alle mensen die sinds begin april positief testten, was de horeca in 2,3 procent van de gevallen de bron.

De thuissituatie leidde afgelopen week tot 26,1 procent van alle besmettingen. Vorige week was dit ongeveer 35 procent en de week ervoor ruim 50 procent.

Verder gaf 17 procent aan het coronavirus te hebben opgelopen op een feest, zoals een verjaardag, een borrel of een bruiloft. Vorige week was dit bijna 13 procent en de week ervoor iets meer dan 6 procent.

Activiteiten van studentenverenigingen leidden tot 4,4 procent van de nieuwe gevallen.

Nederland telt momenteel ongeveer 137 clusters, dat zijn groepsuitbraken met tien of meer besmette mensen. Daaronder zijn ook een paar clusters met meer dan honderd gevallen. Als voorbeeld noemde Timen een festival met 5000 bezoekers, waar 179 mensen besmet zijn geraakt. Het festival deed mee aan Testen voor Toegang, dus alle bezoekers moesten zich vooraf laten testen op het virus, maar bij de ingang werd de identiteit van de bezoekers niet gecontroleerd, dus was niet duidelijk of de negatieve test wel van de bezoeker zelf was. Timen zei niet om welk festival het gaat.

Een tweedaags festival met ongeveer 10.000 bezoekers leidde tot “meerdere honderden” coronagevallen. Op een kermis raakten ongeveer 80 bezoekers besmet.

De grote stijging komt door de Delta-variant. Die werd eind juni dominant, net als in Duitsland en België, maar die hadden de regels voor de horeca toen niet versoepeld. Volgens Timen is het aantal besmettingen in Nederland daardoor “vele malen hoger” dan in de buurlanden.