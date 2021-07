Beesel roept op tot evacuatie bewoners lager gelegen delen

De gemeente Beesel vraagt bewoners van laag gelegen gebieden aan de Maas om daar weg te gaan. Aan het begin van de middag bereikt de Maas in het Midden-Limburgse dorp het hoogste punt. De gemeente adviseert mensen dringend het gebied te verlaten.

“Ook al staat het water nog niet tot boven, er ontstaat nu al druk op de dijken”, aldus de gemeente. “De druk van zoveel water is groot, en daardoor is er altijd een kans dat een dijk kan bezwijken. En dan stroomt het water snel het gebied in.”

“Zorg daarom dat u, als u nog in het gebied bent, vertrekt. En zet auto’s die nu nog op straat staan verder weg. Het is geen verplichting, maar voor uw eigen en andermans veiligheid wel een verstandige keuze”, is de boodschap van de gemeente. “Pas tegen het eind van de avond kunnen we waarschijnlijk zien of het water gaat zakken en of de piek voorbij is.”

Op twee plaatsen langs de Maas werden vrijdag en zaterdagochtend vroeg zandzakken gelegd om het water tegen te houden. Achter de Kerkstraat wierpen talloze jongeren uit het dorp met hulp van de brandweer van het naburige Duitse Brüggen een nooddijk van zandzakken op. Bij de molen in Rijkel werd de bestaande dijk met behulp van een bulldozer met zand en plastic 20 tot 25 centimeter verhoogd.

Het gebied in het oude dorp in Beesel is een van de zwakke plekken in de verdediging tegen het stijgende Maaswater.